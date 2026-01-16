Um ataque a tiros durante uma festa infantil deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança de dois anos, no bairro Campo de Santana, em Curitiba (PR). O crime foi praticado em 2 de novembro de 2025, quando homens armados invadiram a garagem de uma casa e dispararam contra os convidados.

A Polícia Civil, que divulgou as imagens dos envolvidos nessa quinta-feira (15), aponta como suspeitos Willian Rafael Nonato, conhecido como “Calça”, e Renan de Lima Dugonski, o “Nenê”. Segundo a investigação, eles chegaram ao local num Fiat Pulse, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos. Ambos são investigados por tentativa de homicídio e estão foragidos, com mandados de prisão em aberto.