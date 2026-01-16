16 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Trabalhadores encontram corpo boiando perto de obra

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Eliandro Santana/ Banda B
A vítima ainda não foi identificada.

Trabalhadores de uma obra de reforço estrutural encontraram um corpo parcialmente submerso no Rio Barigui, no início da tarde desta quinta-feira (15), sob uma ponte da Rodovia do Xisto, entre Curitiba e Araucária.

Os funcionários da concessionária Via Araucária excutavam serviços nas vigas da ponte quando avistaram o corpo sob um tapume e acionaram as autoridades. A vítima ainda não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo da água. A Polícia Rodoviária Federal informou que o corpo aparenta ter ficado muito tempo no rio. A Via Araucária afirmou que prestou apoio imediato e seguiu os protocolos ao comunicar o ocorrido. A Polícia Científica continuará as investigações para identificar a vítima e esclarecer o caso.

*Com informações da Banda B

