Trabalhadores de uma obra de reforço estrutural encontraram um corpo parcialmente submerso no Rio Barigui, no início da tarde desta quinta-feira (15), sob uma ponte da Rodovia do Xisto, entre Curitiba e Araucária.

Os funcionários da concessionária Via Araucária excutavam serviços nas vigas da ponte quando avistaram o corpo sob um tapume e acionaram as autoridades. A vítima ainda não foi identificada.