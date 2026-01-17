17 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Queda de helicóptero no Rio deixa ao menos três pessoas mortas

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/TV Globo
Helicóptero caiu em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro
Helicóptero caiu em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro

Um helicóptero caiu neste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ao menos três pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso, ainda de acordo com a corporação. O Grupamento de Operações Aéreas (GOA), especialistas do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares do quartel de Guaratiba atuam na ocorrência.

