A Polícia Civil de Goiás investiga o desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, 43, no condomínio onde ela mora em Caldas Novas, no sul do estado.

O desaparecimento ocorreu há um mês, no dia 17 de dezembro de 2025. As investigações apontam que Daiane desceu por volta das 19h para verificar por que seu apartamento estava sem energia elétrica.

A câmera do elevador mostra a última imagem de Daiane ao descer ao subsolo. Não há registros dela retornando ao elevador nem deixando o condomínio. Segundo a polícia, o local possui apenas uma câmera com alcance limitado, e a área do relógio de energia não é monitorada.