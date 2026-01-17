Na estreia de Álvaro Arbeloa no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0, com gols de Mbappé e Asencio, conquistando a primeira vitória dos merengues sob o comando do espanhol.

O time de Madrid abriu o placar em cobrança pênalti convertida por Mbappé, e ampliou com uma cabeçada firme de Asencio. Com a vitória, o Real fica a um ponto de distância do líder Barcelona, que ainda joga neste domingo (18), contra o a Real Sociedad.

Já o vice-lanterna Levante vê sua situação no Campeonato Espanhol ficar cada vez mais complicada, chegando a somente uma vitória nos últimos onze jogos e amargando somente 14 pontos, apenas um a mais que o lanterna Real Oviedo.

