Mbappé marca, e Real vence primeira com Arbeloa sob vaias a Vini
Na estreia de Álvaro Arbeloa no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0, com gols de Mbappé e Asencio, conquistando a primeira vitória dos merengues sob o comando do espanhol.
O time de Madrid abriu o placar em cobrança pênalti convertida por Mbappé, e ampliou com uma cabeçada firme de Asencio. Com a vitória, o Real fica a um ponto de distância do líder Barcelona, que ainda joga neste domingo (18), contra o a Real Sociedad.
Já o vice-lanterna Levante vê sua situação no Campeonato Espanhol ficar cada vez mais complicada, chegando a somente uma vitória nos últimos onze jogos e amargando somente 14 pontos, apenas um a mais que o lanterna Real Oviedo.
Como foi o jogo
Desde o primeiro minuto, a pressão da torcida sobre os madridistas ficava clara. Todos os jogadores foram vaiados, mas Valverde, Bellingham, Mbappe e Vini Jr foram os principais alvos. O brasileiro foi o mais alvejado.
A partida começou morna, com a primeira ameaça de perigo sendo uma falta para o Levante próxima da grande área, aos 12 minutos do primeiro tempo. A cobrança de Martínez parou na barreira.
O Real Madrid só ameaçou o rival aos 32 minutos, em chute de primeira de Mbappé, que foi para fora. No minuto seguinte, os granotes devolveram o perigo, mas viram a bola passar por cima do gol de Courtouis.
A primeira finalização ao gol só veio aos 36 minutos, em escanteio cobrado por Valverde e cabeceio de Gonzalo García, que parou tranquilamente nos braços do goleiro Ryan.
Aos 41 minutos, o Levante teve sua principal chance no primeiro tempo, com outra cobrança de falta. A batida de Martínez parou no lado de fora da rede de Courtouis.
Após um primeiro tempo de poucas chances do lado merengue, os jogadores desceram para o vestiário ao som de uma vaia uníssona de sua torcida.
Os protestos não cessaram após o intervalo. Em seu primeiro lance com a bola, Vini Jr continuou sendo muito vaiado pelo Santiago Bernabéu.
O primeiro arremate no gol do segundo tempo veio dos pés de Arda Guler, que chutou de fora da área aos 10 minutos do segundo tempo, forçando o goleiro Ryan a espalmar a bola.
No minuto seguinte, o turco sofreu o pênalti que levou ao primeiro gol do Real Madrid na partida.
Mbappé converteu a batida e fez seu 19° gol no Campeonato Espanhol, isolando-se na artilharia do torneio.
O Real Madrid seguiu pressionando os granotes e ampliou o placar aos 20 minutos do 2° tempo, em testada firme de Asencio. O escanteio foi cobrado por Arda Guler, que chegou a sua sétima assistência no campeonato.
Os merengues não estavam satisfeitos com os dois gols e continuaram a atacar. Aos 30 minutos do segundo tempo, Mastantuono acertou o travessão de Ryan com um chute forte de fora da área, e aos 32, Bellingham forçou uma defesa do goleiro com uma cabeçada próxima da pequena área.
A torcida madridista até sinalizou trégua com Vini Jr, quando aplaudiu o atacante após chute ao gol aos 34 minutos do segundo tempo. Porém, algumas vaias tímidas o acompanharam até o final do jogo.