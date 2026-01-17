Ao menos duas pessoas ficaram feridas depois dos shows de cantores sertanejos durante o festival Estação Verão Show, realizado em Praia Grande (SP), na noite desta sexta-feira (16).

Discussão entre policiais teria motivado disparos. Segundo uma nota publicada hoje de manhã nos perfis das redes sociais do evento, o policial, que estaria de folga, teria se envolvido em uma discussão com outros PMs, quando aconteceram os disparos. Pela legislação, policiais militares, mesmo de folga, podem entrar armados em eventos.

PM de folga foi preso na sequência pela Guarda Civil Municipal. Ele foi levado à delegacia da cidade, ainda segundo a organização. A reportagem aguarda resposta da Secretaria de Segurança Pública sobre o relato feito no boletim de ocorrência e também questionou a prefeitura de Praia Grande sobre o ocorrido. Relatos nas redes sociais apontaram que os disparos aconteceram entre os shows de Zé Neto e Cristiano e Natanzinho Lima. A assessoria da dupla sertaneja confirmou à reportagem que o caso aconteceu após as apresentações, já no encerramento do dia.