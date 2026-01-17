A delegada presa por suspeita de ter laços com o PCC disse ter dado "bobeira" por advogar em nome de um membro de facção no Pará mesmo ocupando cargo na Polícia Civil.

"Dei bobeira" relatou a delegada recém empossada Layla Ayub à delegados da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo após um depoimento de mais de cinco horas de Layla nesta sexta-feira (16).

Layla Ayub participou como advogada em uma audiência de custódia de um preso em Marabá, no interior do Pará. Contudo, ela advogou em favor do membro de uma facção enquanto já tinha tomado posse como delegada na capital paulista.