O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da cerimônia oficial de assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, marcada para este sábado (17), em Assunção, no Paraguai. O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Lula é o único chefe de Estado do Mercosul que ficará fora do evento. Estão confirmadas as presenças dos presidentes da Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.
Na véspera da assinatura, Lula recebeu Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro, em um encontro avaliado pela diplomacia brasileira como politicamente mais relevante do que a cerimônia formal. A estratégia busca reforçar o protagonismo do Brasil como principal articulador do acordo, negociado ao longo de 25 anos.
Segundo o Itamaraty, a assinatura deveria ocorrer no nível dos chanceleres, o que justificaria a presença de Mauro Vieira no Paraguai, e não do presidente. Fontes indicam ainda que Lula buscava uma reunião de maior peso simbólico com as principais autoridades da União Europeia, além de evitar dividir o palco com o presidente argentino, Javier Milei, com quem mantém relação distante.
Durante o encontro no Rio, Lula afirmou que o acordo vai além do aspecto econômico e envolve compromissos com a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos. Von der Leyen classificou o tratado como uma conquista histórica e agradeceu ao presidente brasileiro por liderar as negociações.
*Com informações do g1