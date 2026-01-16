O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da cerimônia oficial de assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, marcada para este sábado (17), em Assunção, no Paraguai. O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Leia mais: Mercosul e UE firmam acordo comercial negociado há 25 anos

Lula é o único chefe de Estado do Mercosul que ficará fora do evento. Estão confirmadas as presenças dos presidentes da Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.