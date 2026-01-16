Duas bombas alemãs da Segunda Guerra Mundial foram encontradas em duas regiões no condado de Devon, no sul da Inglaterra, e forçaram a evacuação de parte dos moradores.

Leia mais: Bomba enterrada da 2ª Guerra explode em aeroporto no Japão

Os dois dispositivos foram encontrados na quarta-feira (14) nas cidades de Exmouth e Plymouth. Segundo a BCC, um deles foi achado após escavação em um porto de Exmouth, enquanto o segundo estava em um canteiro de obras em Plymouth.