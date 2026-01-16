A líder da oposição venezuelana María Corina Machado se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nessa quinta-feira (15), onde entregou a ele a medalha de seu Prêmio Nobel da Paz, recebido no ano passado por sua atuação em defesa da democracia na Venezuela. O gesto buscava reforçar um pedido de apoio político dos EUA para o cenário pós-Maduro, mas não resultou num endosso claro por parte do republicano.
Após o encontro no Salão Oval, Machado deixou a Casa Branca carregando um kit de brindes com a marca de Trump. Publicamente, o presidente agradeceu o presente e classificou a entrega da medalha como um gesto de “respeito mútuo”, mas não sinalizou mudança de posição sobre o futuro político da Venezuela. A Casa Branca reiterou que Trump mantém a avaliação de que Machado não reúne, neste momento, apoio suficiente para liderar o país.
O Comitê do Nobel da Paz reforçou que a medalha não pode ser transferida, esclarecendo que o título de laureada permanece pessoal e intransferível. Ainda assim, Machado descreveu a reunião como “histórica” e disse ter encontrado abertura para discutir reconstrução institucional, direitos humanos e um novo processo eleitoral no país.
Apesar do tom otimista da opositora, Washington continua demonstrando preferência pela ex-vice-presidente Delcy Rodríguez como liderança interina, o que frustrou setores da oposição venezuelana após a captura de Nicolás Maduro. Até agora, o encontro rendeu visibilidade e gestos simbólicos, mas nenhuma promessa concreta de apoio político dos Estados Unidos.
*Com informações da CNN