A líder da oposição venezuelana María Corina Machado se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nessa quinta-feira (15), onde entregou a ele a medalha de seu Prêmio Nobel da Paz, recebido no ano passado por sua atuação em defesa da democracia na Venezuela. O gesto buscava reforçar um pedido de apoio político dos EUA para o cenário pós-Maduro, mas não resultou num endosso claro por parte do republicano.

Após o encontro no Salão Oval, Machado deixou a Casa Branca carregando um kit de brindes com a marca de Trump. Publicamente, o presidente agradeceu o presente e classificou a entrega da medalha como um gesto de “respeito mútuo”, mas não sinalizou mudança de posição sobre o futuro político da Venezuela. A Casa Branca reiterou que Trump mantém a avaliação de que Machado não reúne, neste momento, apoio suficiente para liderar o país.