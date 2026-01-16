O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a apresentar forte crise de soluços após ser transferido para o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, na quinta-feira (15). Segundo relatos obtidos pelo SBT News, ainda na Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro pediu a presença de um médico.

Após a transferência, o ex-presidente passou por exame de corpo de delito e retornou à unidade prisional sem que a crise tivesse cessado. Também conforme o SBT News, ele foi acompanhado durante a noite por uma médica tenente de plantão no batalhão, enquanto o médico pessoal que o atende regularmente deve avaliá-lo nesta sexta-feira (16).