Nova crise de soluços aciona médico pessoal de Bolsonaro

Reprodução de vídeo/Youtube
Bolsonaro foi acompanhado durante a noite por uma médica tenente de plantão no batalhão.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a apresentar forte crise de soluços após ser transferido para o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, na quinta-feira (15). Segundo relatos obtidos pelo SBT News, ainda na Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro pediu a presença de um médico.

Leia mais: Moraes decide transferir Bolsonaro para a Papudinha

Após a transferência, o ex-presidente passou por exame de corpo de delito e retornou à unidade prisional sem que a crise tivesse cessado. Também conforme o SBT News, ele foi acompanhado durante a noite por uma médica tenente de plantão no batalhão, enquanto o médico pessoal que o atende regularmente deve avaliá-lo nesta sexta-feira (16).

Ainda na noite de quinta, Bolsonaro recebeu a visita de advogados e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que levou alimentos.

