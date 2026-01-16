“Fiz o que tinha que fazer”. Foi com essa frase, dita em tom de brincadeira, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez referência indireta à transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha. Ele deu a declaração nessa quinta-feira (15), durante a colação de grau da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), da qual foi paraninfo.

Ao comentar a duração excessiva dos discursos na cerimônia, o ministro afirmou que quase precisou “tomar algumas medidas”, mas que se conteve porque já havia feito o que precisava ser feito naquele dia. A fala arrancou aplausos do público e foi interpretada como alusão à decisão que determinou a mudança do local de custódia de Bolsonaro, até então preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Por que Papuda e não Papudinha