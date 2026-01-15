O prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral termina em 6 de maio, data em que o cadastro será fechado para as Eleições de 2026. Até lá, os eleitores podem solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral.
Leia mais: Lula lidera com diferença menor, e polarização cansa brasileiros
Os serviços podem ser feitos presencialmente nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento dos tribunais regionais eleitorais (TREs), dentro dos horários definidos por cada estado. Também é possível resolver tudo pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral: [www.tse.jus.br].
Segundo o TSE, quem procurar atendimento até o último dia do prazo, dentro do horário de funcionamento das unidades, terá o pedido garantido. Após 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e não será possível fazer alterações antes do pleito.
O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiros maiores de 18 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos, o voto é facultativo. O primeiro título pode ser solicitado a partir dos 15 anos, mas só poderá votar quem completar 16 anos até o dia da eleição, em 4 de outubro.