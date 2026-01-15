O prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral termina em 6 de maio, data em que o cadastro será fechado para as Eleições de 2026. Até lá, os eleitores podem solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral.

Leia mais: Lula lidera com diferença menor, e polarização cansa brasileiros

Os serviços podem ser feitos presencialmente nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento dos tribunais regionais eleitorais (TREs), dentro dos horários definidos por cada estado. Também é possível resolver tudo pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral: [www.tse.jus.br].