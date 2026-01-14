A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de 2026 mostra que o presidente Lula segue na liderança, mas com vantagem cada vez menor. A 11 meses do pleito, o cenário é de maior competitividade e indica avanço de nomes da oposição, especialmente em simulações de segundo turno.
No primeiro turno, Lula aparece com intenções de voto entre 31% e 39%, mantendo a dianteira. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, é o principal nome da oposição, com 27%. Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro surgem em patamares semelhantes, formando um bloco competitivo, porém ainda atrás do presidente.
Nos cenários de segundo turno, a vantagem de Lula diminui consistentemente. Contra Jair Bolsonaro, o placar é de 42% a 39%, caracterizando empate técnico. Diante de Ciro Gomes, Lula marca 38% e Ciro 33%, no confronto mais equilibrado entre candidatos elegíveis.
A disputa também se estreita contra governadores. Contra Tarcísio de Freitas, a diferença caiu para cinco pontos (41% a 36). O mesmo ocorre frente a Ratinho Junior (40% a 35). Romeu Zema e Ronaldo Caiado atingem seus melhores desempenhos na série, ambos com 36% e 35%, respectivamente, reduzindo a distância para Lula para sete pontos.
Michelle Bolsonaro registra queda e aparece com 35%, contra 44% de Lula. Eduardo Bolsonaro reduz a diferença para dez pontos (43% a 33). Já Eduardo Leite melhora seu desempenho, chegando a 28%, enquanto Lula recua para 41%.
A pesquisa também mostra aumento da rejeição a Lula, que passou de 51% para 53%. Entre eleitores independentes, a rejeição ao presidente subiu de 54% para 64%, enquanto a rejeição à família Bolsonaro permanece acima de 70%. Esse grupo é considerado decisivo por ser mais volátil.
O levantamento indica ainda um cansaço com a polarização. Para 41% dos entrevistados, o ideal seria um candidato que não represente nem Lula nem Bolsonaro, ou alguém de fora da política. Além disso, 59% acham que Lula não deveria disputar a reeleição, e 67% defendem que Bolsonaro apoie outro nome em 2026.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro, em 120 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.