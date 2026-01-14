A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de 2026 mostra que o presidente Lula segue na liderança, mas com vantagem cada vez menor. A 11 meses do pleito, o cenário é de maior competitividade e indica avanço de nomes da oposição, especialmente em simulações de segundo turno.

No primeiro turno, Lula aparece com intenções de voto entre 31% e 39%, mantendo a dianteira. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, é o principal nome da oposição, com 27%. Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro surgem em patamares semelhantes, formando um bloco competitivo, porém ainda atrás do presidente.