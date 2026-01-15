16 de janeiro de 2026
Maioria dos brasileiros teme ação militar dos EUA no Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Entre os brasileiros, 66% defendem que o Brasil deve manter posição neutra diante da crise venezuelana.

A maioria dos brasileiros ouvidos na pesquisa Genial/Quaest afirmou ter medo de que os Estados Unidos repitam no Brasil uma ação militar semelhante à realizada na Venezuela, que resultou na queda e prisão do presidente Nicolás Maduro. Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados disseram temer uma intervenção parecida em território brasileiro, enquanto 40% afirmaram não sentir esse receio e 2% não souberam responder.

Leia mais: Europa envia tropas à Groenlândia após ameaça dos EUA

O levantamento também mostrou que 46% aprovam a operação militar americana na Venezuela, que culminou com a captura de Maduro e sua esposa por narcoterrorismo, e que 50% consideram válido invadir outro país com o argumento de prender um ditador. Entre os brasileiros, 66% defendem que o Brasil deve manter posição neutra diante da crise venezuelana, e 51% consideram que o presidente Lula errou ao condenar a ação dos EUA.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.004 brasileiros em 120 municípios entre 8 e 11 de janeiro, com margem de erro de dois pontos percentuais e 95% de confiabilidade.

