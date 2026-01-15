França, Alemanha e outros países europeus anunciaram o envio de tropas para a Groenlândia em meio ao aumento das tensões após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de assumir o controle da ilha, território autônomo ligado à Dinamarca.

A movimentação ocorre depois de o governo dinamarquês informar que reforçou imediatamente sua presença militar na Groenlândia, com o envio de aeronaves, embarcações e soldados, incluindo forças de países aliados da Otan. Segundo a Dinamarca, a ação faz parte de exercícios militares e do fortalecimento da segurança na região do Ártico.