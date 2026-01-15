16 de janeiro de 2026
Michelle pede a Gilmar Mendes domiciliar para Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Metrópoles/Youtube
Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses.
Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou nesta semana o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra pena em prisão domiciliar. O apelo foi feito com base no estado de saúde do marido, segundo relatos de aliados bolsonaristas ouvidos pelo blog de Andréia Sadi, da GloboNews.

Leia mais: Moraes nega mais um recurso de Bolsonaro contra condenação

Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, já negou pedidos da defesa para a conversão da prisão em domiciliar.

Nos bastidores, aliados afirmam que Michelle tem buscado sensibilizar outros ministros do STF para que conversem com Moraes sobre o caso. Ao decano da Corte, ela teria relatado o drama pessoal envolvendo as condições de saúde do ex-presidente.

Procurado, Gilmar Mendes confirmou o encontro, mas não comentou o conteúdo da conversa. Bolsonaro passou recentemente por cirurgia de hérnia inguinal bilateral, teve crises recorrentes de soluço e, na semana passada, caiu na unidade da PF, e foi levado ao hospital para exames.

O ex-presidente havia deixado a prisão domiciliar em novembro, quando foi detido preventivamente após tentar danificar a tornozeleira eletrônica. Dias depois, o STF determinou o início do cumprimento definitivo da pena.

*Com informações do g1

