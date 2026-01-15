A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou nesta semana o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra pena em prisão domiciliar. O apelo foi feito com base no estado de saúde do marido, segundo relatos de aliados bolsonaristas ouvidos pelo blog de Andréia Sadi, da GloboNews.

Leia mais: Moraes nega mais um recurso de Bolsonaro contra condenação

Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, já negou pedidos da defesa para a conversão da prisão em domiciliar.