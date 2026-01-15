A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro procurou nesta semana o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra pena em prisão domiciliar. O apelo foi feito com base no estado de saúde do marido, segundo relatos de aliados bolsonaristas ouvidos pelo blog de Andréia Sadi, da GloboNews.
Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, já negou pedidos da defesa para a conversão da prisão em domiciliar.
Nos bastidores, aliados afirmam que Michelle tem buscado sensibilizar outros ministros do STF para que conversem com Moraes sobre o caso. Ao decano da Corte, ela teria relatado o drama pessoal envolvendo as condições de saúde do ex-presidente.
Procurado, Gilmar Mendes confirmou o encontro, mas não comentou o conteúdo da conversa. Bolsonaro passou recentemente por cirurgia de hérnia inguinal bilateral, teve crises recorrentes de soluço e, na semana passada, caiu na unidade da PF, e foi levado ao hospital para exames.
O ex-presidente havia deixado a prisão domiciliar em novembro, quando foi detido preventivamente após tentar danificar a tornozeleira eletrônica. Dias depois, o STF determinou o início do cumprimento definitivo da pena.
*Com informações do g1