Um cachorrinho vira-lata ajudou a Polícia Militar a identificar e prender o suspeito de roubo a um posto de combustíveis em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança registraram o assalto e mostraram o autor fugindo a pé, acompanhado do animal.
Leia mais: Cachorrinha Xuxa viaja 300km no motor do carro da dona; VÍDEO
No vídeo, o homem aborda um frentista, simula estar armado ao colocar a mão sob a blusa e leva dinheiro e um celular. Após buscas sem sucesso no dia do crime, policiais voltaram a patrulhar a região e reconheceram o cachorro visto nas imagens.
Os agentes decidiram seguir o animal, que os conduziu até uma casa. No local, a mãe do suspeito confirmou que o cão, conhecido como “Juninho”, pertencia à família. Com isso, o autor do roubo foi identificado e preso. A polícia constatou que ele não estava armado e havia apenas fingido portar uma arma.
*Com informações do Banda B