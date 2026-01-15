A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez nessa quarta-feira (14) a Operação Focinheira e prendeu cinco pessoas suspeitas de fazer parte de um grupo que roubou R$ 15 milhões em diamantes, na cidade de Londrina. Entre os capturados estão dois policiais militares da ativa.

O crime aconteceu em 18 de novembro de 2024, quando quatro homens armados, que se apresentaram como policiais, abordaram um veículo ocupado por três pessoas vindas de São Paulo. No decorrer da investigação, a Polícia descobriu a carga de diamantes levada no carro roubado.