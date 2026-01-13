O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que autoriza estados e municípios a retomarem o pagamento de benefícios salariais que ficaram suspensos para servidores públicos durante a pandemia da Covid-19. A norma foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13) e vale para adicionais congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Durante a pandemia, o repasse de recursos federais para socorrer estados e prefeituras foi condicionado ao congelamento de vantagens como anuênios, triênios, quinquênios e licença-prêmio, além da proibição de novos cargos no serviço público. Com a nova lei, esses valores poderão ser pagos retroativamente.