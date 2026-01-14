Um homem foi pego ao tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador (BA) com medicamentos e uma carta de amor escondidos na cueca. O flagrante aconteceu durante a revista de rotina feita com o BodyScan, equipamento que identifica objetos ocultos no corpo dos visitantes.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o visitante - pai de um detento - carregava comprimidos de tadalafila, medicamento usado para disfunção erétil, além de paracetamol, antibiótico, pomada para massagem e outros itens sem autorização. Ao ser identificado pelo escâner corporal, ele entregou o material espontaneamente.