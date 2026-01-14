15 de janeiro de 2026
SÃO PAULO

Idoso enfrenta assaltantes com arma de choque

Mesmo diante da ameaça armada do comparsa, o idoso insiste na tentativa de derrubar o suspeito.
Mesmo diante da ameaça armada do comparsa, o idoso insiste na tentativa de derrubar o suspeito.

Um idoso interveio em um assalto a um casal e usou arma de choque contra um dos ladrões, na manhã de terça-feira (13), em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Ele só parou de dar choque quando o comparsa do criminoso apontou a arma e disparou para o alto, forçando o homem a se afastar.

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos em uma motocicleta abordam a motorista e exigem joias. Enquanto um dos criminosos corre em direção ao parceiro que aguardava na moto, o idoso, que presenciou a cena, avança e tenta imobilizar o assaltante com o uso da arma de choque, atingindo a região do pescoço.

Mesmo diante da ameaça armada do comparsa, o idoso insiste na tentativa de derrubar o suspeito. Após o disparo para o alto, os criminosos escapam levando uma corrente de ouro da vítima. O caso foi registrado como roubo.

*Com informações do g1

