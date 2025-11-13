Um idoso de 65 anos reagiu a um assalto e conseguiu afugentar dois criminosos armados com facões usando um banco de madeira em Ourinhos (SP). O caso aconteceu na última segunda-feira (10) e foi registrado pela câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que a dupla encapuzada invade o açougue, ameaça cliente e proprietário, e rouba cerca de R$ 100 do caixa. O comerciante reage, acerta um dos assaltantes com o banquinho e faz os dois fugirem.