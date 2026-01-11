11 de janeiro de 2026
ELEIÇÕES 2026

União Brasil reafirma apoio a Tarcísio em meio a tensão com o PP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Isadora de Lea?o Moreira/Governo de SP
O presidente do União Brasil em São Paulo diz que não foi consultado sobre a insurgência do PP contra Tarcísio de Freitas.

O União Brasil em São Paulo afirmou que seguirá ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mesmo diante da insatisfação do Progressistas (PP), que ameaça lançar candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes. A declaração foi feita pelo presidente estadual da sigla, Milton Leite.

Segundo Leite, o União Brasil não foi consultado sobre a movimentação do PP contra Tarcísio, apesar das negociações em curso para a formação de uma federação entre os dois partidos. Ele disse ainda que manteve contato com o governador durante o período de férias nos Estados Unidos e reafirmou o apoio político ao chefe do Executivo paulista.

Nos bastidores, a tensão aumentou após reuniões de lideranças do PP com Filipe Sabará, ex-integrante do governo estadual, que pode se filiar ao partido e ser lançado como alternativa ao governador. Outros nomes também são avaliados pela legenda para uma possível disputa ao governo paulista.

