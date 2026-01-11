O União Brasil em São Paulo afirmou que seguirá ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mesmo diante da insatisfação do Progressistas (PP), que ameaça lançar candidatura própria ao Palácio dos Bandeirantes. A declaração foi feita pelo presidente estadual da sigla, Milton Leite.

Segundo Leite, o União Brasil não foi consultado sobre a movimentação do PP contra Tarcísio, apesar das negociações em curso para a formação de uma federação entre os dois partidos. Ele disse ainda que manteve contato com o governador durante o período de férias nos Estados Unidos e reafirmou o apoio político ao chefe do Executivo paulista.

Nos bastidores, a tensão aumentou após reuniões de lideranças do PP com Filipe Sabará, ex-integrante do governo estadual, que pode se filiar ao partido e ser lançado como alternativa ao governador. Outros nomes também são avaliados pela legenda para uma possível disputa ao governo paulista.