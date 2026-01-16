A Dra. Maria Cristina Santoro Biazotti é a nova cliente da AMZ, e é com satisfação que iniciamos esse trabalho de assessoria de comunicação. Sua atuação na ginecologia e medicina reprodutiva é marcada por um cuidado atento e contínuo com a saúde feminina em todas as etapas da vida. Para a médica, o acompanhamento vai além dos exames de rotina e envolve escuta, prevenção, avaliação hormonal e orientação individualizada, da adolescência à menopausa. Um olhar especializado que contribui para mais equilíbrio, segurança e qualidade de vida.