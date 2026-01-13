O governo brasileiro aguarda a publicação do decreto anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para analisar possíveis impactos da tarifa de 25% imposta a países que mantêm relações comerciais com o Irã. A medida foi divulgada nessa segunda-feira (12) e, segundo Trump, passa a valer imediatamente.

O Brasil pode ser afetado por manter comércio com o país do Oriente Médio. Em 2025, as importações brasileiras do Irã somaram US$ 84,5 milhões, principalmente de ureia, pistache e uvas secas. Já as exportações chegaram a US$ 2,9 bilhões, com destaque para milho, soja e açúcar. Apesar disso, o Irã não figura entre os 20 maiores parceiros comerciais do Brasil.