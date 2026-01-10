O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderá atacar o Irã caso o governo iraniano passe a matar manifestantes durante os protestos motivados pela crise econômica no país.
A declaração foi feita em entrevista a uma rádio conservadora. As manifestações ocorrem desde o fim do mês passado, impulsionadas pela desvalorização da moeda e pelo agravamento das condições econômicas. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o governo não irá recuar.
O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou as falas de Trump como “intervencionistas” e acusou os EUA de manter uma política histórica de pressão contra o país. Segundo relatos internacionais, ao menos 45 pessoas morreram desde o início dos protestos, e mais de 2.200 foram detidas.
Day 4 of protests in Iran.— Sina (@SinaMihandoost) December 31, 2025
The people are chanting for the return of the King.
No chants against the West.
No chants against Israel.
Iran was hijacked by terrorists in 1979, and the people want their country back. Is the media only interested when protests attack Israel? pic.twitter.com/YkAhxUuUXm