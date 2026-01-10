O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderá atacar o Irã caso o governo iraniano passe a matar manifestantes durante os protestos motivados pela crise econômica no país.

A declaração foi feita em entrevista a uma rádio conservadora. As manifestações ocorrem desde o fim do mês passado, impulsionadas pela desvalorização da moeda e pelo agravamento das condições econômicas. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o governo não irá recuar.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou as falas de Trump como “intervencionistas” e acusou os EUA de manter uma política histórica de pressão contra o país. Segundo relatos internacionais, ao menos 45 pessoas morreram desde o início dos protestos, e mais de 2.200 foram detidas.