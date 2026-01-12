Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por seu papel em "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence nesta categoria e também que o Brasil leva dois Globo de Ouro numa mesma cerimônia - mais cedo, o longa também foi premiado como o melhor filme de língua não inglesa.

O evento foi realizado neste domingo (11), no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na Califórnia; longa disputou também a estatueta de melhor filme de drama. A honraria dá sequência ao bom momento do Brasil no cenário internacional e no prêmio - no ano passado, em atriz, Fernanda Torres saiu vitoriosa por "Ainda Estou Aqui" e, anteriormente, sua mãe, Fernanda Montenegro, também havia sido indicada por "Central do Brasil".

Na ala de TV da premiação, o próprio Moura já havia sido indicado em 2016, pelo trabalho na série "Narcos", na categoria de ator em série de drama.