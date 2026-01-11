Após operação para capturar o ditador Nicolás Maduro da Venezuela, Donald Trump fez uma série de publicações nas redes sociais neste domingo (11), sugerindo a derrubada do regime de Cuba, que é um país socialista há seis décadas.

Trump republicou um post que dizia que seria "incrível" se ele acabasse com o sistema político cubano. A publicação foi feita por Marc Thiessen, ex-diretor de discursos da Casa Branca, que escreveu que o regime do país sobreviveu a cada presidente americano desde 1961, mas que poderia mudar com a atuação do republicano.

O presidente norte-americano endossou que o plano poderia ser realizado ainda neste ano. "Seria uma incrível sequência de vitórias se duas décadas de comunismo na Venezuela, cinco décadas de mulás iranianos e quase sete décadas de Fidel Castro em Cuba fossem revertidos em 2026", dizia um de seus apoiadores.