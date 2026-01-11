Um tornado atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), e provocou estragos no bairro Guatupê no fim da tarde de sábado (10). O fenômeno foi registrado durante as instabilidades severas que causaram rajadas de vento intensas em diversas regiões do Paraná. Não há registro de vítimas.

A confirmação preliminar foi feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que informou que a classificação definitiva ainda depende de vistorias técnicas e da análise de dados de radar e informações da Defesa Civil. Imagens registradas por moradores mostram danos materiais em imóveis da região atingida.

Em nota, a Defesa Civil do Estado afirmou que acompanha a situação junto ao município. A Defesa Civil local iniciou a distribuição de telhas e lonas às famílias afetadas, enquanto equipes estaduais avaliam a necessidade de apoio adicional. As autoridades orientam a população a seguir os alertas meteorológicos e acionar os canais de emergência em caso de necessidade.