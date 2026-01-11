11 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FENÔMENO

Tornado no Paraná assusta moradores e provoca estrago

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
RIC/Reprodução/ND Mais
O fenômeno foi registrado durante as instabilidades severas que causaram rajadas de vento intensas em diversas regiões do estado.
O fenômeno foi registrado durante as instabilidades severas que causaram rajadas de vento intensas em diversas regiões do estado.

Um tornado atingiu São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), e provocou estragos no bairro Guatupê no fim da tarde de sábado (10). O fenômeno foi registrado durante as instabilidades severas que causaram rajadas de vento intensas em diversas regiões do Paraná. Não há registro de vítimas.

A confirmação preliminar foi feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que informou que a classificação definitiva ainda depende de vistorias técnicas e da análise de dados de radar e informações da Defesa Civil. Imagens registradas por moradores mostram danos materiais em imóveis da região atingida.

Em nota, a Defesa Civil do Estado afirmou que acompanha a situação junto ao município. A Defesa Civil local iniciou a distribuição de telhas e lonas às famílias afetadas, enquanto equipes estaduais avaliam a necessidade de apoio adicional. As autoridades orientam a população a seguir os alertas meteorológicos e acionar os canais de emergência em caso de necessidade.

Além de São José dos Pinhais, outras cidades do Paraná registraram ventos fortes. Em Curitiba e Londrina, as rajadas chegaram a 67,7 km/h. Em Ivaí, nos Campos Gerais, os ventos atingiram 75,6 km/h. Municípios como Santa Maria do Oeste, Joaquim Távora, Clevelândia e Dois Vizinhos também tiveram registros acima de 60 km/h.

*Com informações do ND Mais

Comentários

Comentários