A influenciadora Isabel Veloso é velada neste domingo (11), em Dois Vizinhos, no interior do Paraná. A jovem morreu aos 19 anos, após cinco anos de tratamento contra um câncer, e o corpo será cremado na segunda-feira (12), em Francisco Beltrão, cidade vizinha.
Isabel enfrentava um linfoma de Hodgkin e estava internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, após passar por um transplante de medula óssea. De acordo com a unidade hospitalar, a morte foi registrada no sábado (10), em razão de complicações relacionadas ao procedimento.
Diagnosticada aos 15 anos, em 2021, Isabel passou a compartilhar nas redes sociais a rotina e os desafios do tratamento, conquistando milhares de seguidores. Em 2024, foi informada de que a doença era incurável e interrompeu o tratamento durante a gravidez do filho, que completou um ano recentemente.
Antes da confirmação da morte, o pai da influenciadora, Joelson Veloso, publicou uma nota criticando a condução do tratamento e cobrando mais atenção ao quadro clínico da filha. Em resposta, o hospital afirmou que Isabel recebeu assistência integral e humanizada durante toda a internação.
