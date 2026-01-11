As buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michel, de 4, chegaram ao oitavo dia neste domingo (11) no Quilombo São Sebastião dos Pretos, no Maranhão. As crianças desapareceram após saírem para brincar na comunidade acompanhadas do primo Anderson Kauã, de 8 anos.

No sábado (10), o governador Carlos Brandão anunciou o reforço do Exército Brasileiro na operação. Militares das Forças Armadas e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar passaram a atuar junto às forças estaduais e a voluntários nas buscas concentradas no povoado Santa Rosa, área onde há um lago. Com o apoio de voluntários da comunidade, 600 pessoas, no total, buscam pelas crianças.

O primo das crianças, que é autista, foi encontrado vivo na quarta-feira (7) por um morador, às margens de uma estrada. Ele recebeu atendimento médico e permanece internado em um hospital de Bacabal. O relato do menino fortaleceu a suspeita de que os irmãos estejam nas proximidades do local.