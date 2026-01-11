A Polícia Civil investiga a morte do vendedor de joias de ouro Cassio Aparecido Lopez Aranda, de 46 anos, encontrado enterrado no quintal de uma casa em Londrina, no norte do Paraná. Um dos suspeitos presos no caso pesquisou no celular maneiras de esconder um corpo, informação confirmada pelos investigadores.

De acordo com o delegado do caso, o aparelho apreendido contém mensagens e buscas com orientações sobre como ocultar um cadáver com terra. O celular foi encaminhado para perícia. Três homens foram presos e vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte, e ocultação de cadáver.

O corpo da vítima foi localizado na quinta-feira (8), enterrado em uma cova rasa de cerca de 60 centímetros de profundidade, no quintal da casa de um dos suspeitos. Cassio teria sido atraído ao local sob o pretexto de negociar ouro, mas foi agredido, roubado e morto por asfixia. Durante a escavação, policiais encontraram uma mão humana após perceberem o solo remexido.