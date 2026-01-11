Um dos narcotraficantes mais procurados de Minas Gerais foi preso na noite de sexta-feira (9) durante uma operação do Departamento de Operações Especiais (Deoesp), em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. Sonny Clay Dutra, de 43 anos, foi localizado dentro de uma boate após trabalho de monitoramento da Polícia Civil.

Segundo a corporação, Sonny Clay era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em larga escala e apontado como responsável pela logística e distribuição de pasta base de cocaína para Minas Gerais e outros estados. Ele tinha mandado de prisão em aberto, já foi condenado a mais de 11 anos de reclusão e integrava a lista dos criminosos mais procurados do país, elaborada pelo Ministério da Justiça.

A ação foi planejada para evitar riscos a frequentadores do local e aos policiais. Após a prisão, Sonny Clay foi levado sob escolta para uma unidade do Deoesp, em Belo Horizonte, e depois encaminhado ao sistema prisional. A audiência de custódia deve ser realizada ainda neste sábado, conforme informou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.