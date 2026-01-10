Forças dos Estados Unidos e aliados realizaram neste sábado (10) uma série de ataques de grande escala contra alvos do Estado Islâmico (ISIS) em diferentes regiões da Síria. A ofensiva ocorreu por volta das 12h30 (horário de Washington) e foi conduzida pelo Comando Central dos EUA (Centcom), em conjunto com forças parceiras.

Segundo o Centcom, a ação integra a Operação Hawkeye Strike, lançada em dezembro por determinação do presidente Donald Trump, em resposta a um ataque do ISIS em Palmira, no dia 13 de dezembro de 2025, que matou dois soldados americanos e um intérprete civil dos Estados Unidos. O objetivo dos bombardeios é enfraquecer a atuação do grupo extremista, impedir novos atentados e proteger tropas americanas e aliadas na região.

Em comunicado, o comando militar afirmou que continuará perseguindo integrantes de organizações terroristas responsáveis por ataques contra forças dos EUA, reforçando que ações contra militares americanos não ficarão sem resposta.