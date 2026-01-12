"O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa durante a cerimônia no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na noite deste domingo (11).
O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura se tornou a segunda produção brasileira a levar o troféu, vencido pela primeira vez por "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1999.
"Eu gostaria de falar 'oi' para todos que estãoo vendo no Brasil", disse o diretor, indo do inglês ao português, ao receber o prêmio, com o elenco atrás.
"Obrigado à Neon, ao Festival de Cannes. Gostaria de agradecer à Vitrine Filmes, que fez de 'O Agente Secreto' um blockbuster incomum lá no Brasil. Obrigado à equipe. Obrigado, Wagner Moura, que grande ator. Obrigado, Émilie [Lesclaux], minha produtora e minha parceira de vida. Martin e Thomas, espero que estejam vendo no Pacific Palisades. Estaremos com vocês em breve", seguiu o diretor.
"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", ele acrescentou.
O prêmio foi anunciado com um "parabéns", em português mesmo, dito pela atriz Minnie Driver. Ela entregou o troféu junto do ator Orlando Bloom.
"O Agente Secreto" bateu um recorde de indicações para um filme nacional no Globo de Ouro, concorrendo a três categorias - agora, ainda pode levar os troféus de melhor ator em drama, para Wagner Moura, e melhor filme dramático.
A coroação dá continuidade ao momento prospero para o cinema brasileiro. No ano passado, Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em uma cerimônia memorável. "Ainda Estou Aqui", filme também de Salles estrelado por ela, não levou o prêmio de filme estrangeiro na época, mas venceu o Oscar de filme internacional meses depois.
A campanha de "O Agente Secreto" começou em maio do ano passado, no Festival de Cannes, onde Mendonça Filho foi coroado melhor diretor e Moura triunfou como melhor ator.