"O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa durante a cerimônia no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, na noite deste domingo (11).

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura se tornou a segunda produção brasileira a levar o troféu, vencido pela primeira vez por "Central do Brasil", de Walter Salles, em 1999.

"Eu gostaria de falar 'oi' para todos que estãoo vendo no Brasil", disse o diretor, indo do inglês ao português, ao receber o prêmio, com o elenco atrás.

"Obrigado à Neon, ao Festival de Cannes. Gostaria de agradecer à Vitrine Filmes, que fez de 'O Agente Secreto' um blockbuster incomum lá no Brasil. Obrigado à equipe. Obrigado, Wagner Moura, que grande ator. Obrigado, Émilie [Lesclaux], minha produtora e minha parceira de vida. Martin e Thomas, espero que estejam vendo no Pacific Palisades. Estaremos com vocês em breve", seguiu o diretor.