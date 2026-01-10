O Governo do Brasil deixará a tutela da embaixada da Argentina na Venezuela, após proteção ao local desde julho de 2024.

Itamaraty comunicou a Argentina e presidente interina da Venezuela sobre a decisão. O UOL apurou que governo argentino foi avisado na última quinta-feira (8), e o governo interino da Venezuela recebeu a comunicação nesta sexta-feira (9). A notícia foi publicada primeiramente pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

Fim da tutela teria relação com divergências entre Brasil e Argentina sobre a Venezuela. A administração Milei elogiou a ação dos EUA na Venezuela, enquanto o governo Lula tem reforçado a defesa da soberania nacional dos países.

Midia argentina diz que governo considera reabrir embaixada na Venezuela. Citando fontes do governo, o site TN cita que existe e possibilidade, dada a decisão dos Estados Unidos de voltar a ter representação diplomática no país.

Desde 2024, embaixada da Argentina na Venezuela está sob custódia do Brasil. Em julho daquele ano, o governo venezuelano expulsou todos os diplomatas argentinos.

Embate com Argentina tem relação com questionamento da vitória de Maduro. Crise entre países começou com o governo de Milei não reconhecendo os resultados das eleições. Também foram expulsos diplomatas do Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai.