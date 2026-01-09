O agronegócio será o principal setor brasileiro beneficiado caso o acordo entre Mercosul e União Europeia seja implementado, como mostra um estudo feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O texto foi aprovado nesta sexta (9) pelos países do bloco europeu, que abriram caminho para a assinatura do acordo.

As tarifas de importação de 77% dos produtos agropecuários enviados pelo Mercosul para o bloco europeu seriam eliminadas, com destaque para carnes suína e de frango, açúcar, pecuária bovina e óleos e gorduras vegetais.