A União Europeia aprovou provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul, após aval do Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado do bloco. A maioria qualificada necessária - mais de 55% dos países, representando ao menos 65% da população da UE - manifestou apoio ao texto, que ainda precisa ser ratificado formalmente por escrito até as 13h (horário de Brasília).

Leia mais: Acordo UE-Mercosul: Produtores lançam batatas e ovos na polícia

Com o avanço do acordo, cresce a expectativa de impactos positivos para a economia brasileira. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima que o tratado pode elevar o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 0,46% até 2040, o equivalente a US$ 9,3 bilhões. O levantamento aponta ainda aumento de 1,49% nos investimentos no país e ganhos na balança comercial, impulsionados pela redução de tarifas e ampliação do acesso ao mercado europeu para produtos agropecuários.