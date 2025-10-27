Nova diretriz de associação médica muda manobras de desengasgo

As novas diretrizes da AHA (American Heart Association) de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares foram lançadas em outubro. As principais mudanças estão na forma de atuar em casos de engasgo em crianças e em adultos.

As orientações foram publicadas na revista Circulation e devem ser seguidas mundialmente, inclusive no Brasil, afirma Agnaldo Piscopo, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

Principais mudanças

A principal alteração na diretriz de 2025 para adultos e crianças em caso de obstrução de via aérea por corpo estranho foi a adoção da sequência alternada, que prioriza os golpes nas costas (tapas nas costas), em vez de apenas a compressão abdominal, conhecida como manobra de Heimlich.