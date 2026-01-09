O governo federal ampliou a fiscalização sobre a entrada de alimentos, bebidas e produtos agropecuários trazidos do exterior na bagagem de viajantes. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União e passam a valer a partir de 4 de fevereiro, com o objetivo de reforçar a segurança sanitária nas fronteiras.

A norma substitui a regulamentação de 2019 e permite que a lista de itens controlados seja atualizada a qualquer momento, conforme mudanças no cenário sanitário internacional. A fiscalização ficará a cargo do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro).