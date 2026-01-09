Viajar de avião ficou mais acessível no Brasil. Em novembro de 2025, o preço médio das passagens aéreas nacionais caiu 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, com base em informações da Anac.
Na prática, o valor médio do bilhete passou de R$ 758,87, em novembro de 2024, para R$ 607,85 neste ano. O levantamento mostra ainda que quase um terço das passagens vendidas no mês custou até R$ 300, enquanto mais da metade saiu por menos de R$ 500.
De acordo com o ministério, 28,2% dos bilhetes vendidos ficaram abaixo de R$ 300 e 55,6% custaram até R$ 500. Apenas 6% das passagens ultrapassaram R$ 1.500. No mesmo período do ano passado, esses percentuais eram menores, o que indica uma queda consistente nos preços.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, atribui a redução ao trabalho do governo para diminuir custos do setor, especialmente o preço do querosene de aviação, que representa cerca de 35% das despesas das companhias aéreas. “Custo mais baixo significa tarifa menor e mais acessível para a população”, afirmou.
O secretário de Aviação Civil, Daniel Longo, destacou que o aumento da concorrência no setor também contribuiu para os preços mais baixos. Segundo ele, o governo tem buscado criar um ambiente mais favorável a investimentos e à entrada de novas empresas no mercado, o que ajuda a ampliar a oferta de voos e reduzir tarifas.
No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o preço médio das passagens caiu 3% em relação ao mesmo período de 2024, passando de R$ 658,94 para R$ 639,22.