Viajar de avião ficou mais acessível no Brasil. Em novembro de 2025, o preço médio das passagens aéreas nacionais caiu 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, com base em informações da Anac.

Na prática, o valor médio do bilhete passou de R$ 758,87, em novembro de 2024, para R$ 607,85 neste ano. O levantamento mostra ainda que quase um terço das passagens vendidas no mês custou até R$ 300, enquanto mais da metade saiu por menos de R$ 500.