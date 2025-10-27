Idoso é preso por matar jovem com 'sanduíche de chumbinho'

Um idoso de 62 anos foi preso em flagrante nesse domingo (26) ao confessar que assassinou um rapaz de 22 anos com um sanduíche de mortadela misturado com chumbinho, substância tóxica. Este caso aconteceu em Bataguassu (MS) e foi motivado por supostas ameaças e furtos praticados pela vítima contra o suspeito.

A Polícia Civil encontrou o jovem desacordado, e apesar dos esforços de socorro, ele não sobreviveu. Durante as investigações, os policiais identificaram o sanduíche envenenado como a arma do crime. Confrontado, o idoso, que tem sequelas de AVC, admitiu ter preparado o alimento com veneno.