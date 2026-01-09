A Rússia afirmou nesta sexta-feira (9) que realizou um novo ataque com míssil contra a Ucrânia durante a madrugada, classificando a ação como retaliação ao suposto ataque ucraniano à casa do presidente Vladimir Putin. Segundo o Ministério da Defesa russo, o lançamento foi resposta a um “ato terrorista” atribuído a Kiev no fim de dezembro.

De acordo com Moscou, o ataque usou o sistema de mísseis Oreshnik, de médio alcance, além de drones, e teve como alvos instalações ligadas à produção de veículos aéreos não tripulados e estruturas de energia que abastecem o setor militar ucraniano. O governo russo afirmou que os objetivos foram atingidos.