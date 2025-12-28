O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (28) que Rússia e Ucrânia estão muito próximas de um acordo de paz, embora as negociações sigam travadas em pontos sensíveis. Após mais de duas horas de reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Flórida, Trump disse que o principal impasse envolve a definição de territórios no leste da Ucrânia, especialmente a região de Donbass.

Segundo Trump, as conversas avançaram, mas ainda enfrentam “questões espinhosas”, como garantias de segurança para a Ucrânia. O presidente americano evitou estabelecer um prazo para a conclusão do acordo, admitiu o risco de fracasso, mas demonstrou otimismo com um desfecho positivo nas próximas semanas. Ele também afirmou que a Rússia teria interesse na reconstrução da Ucrânia após o fim do conflito.

Zelensky agradeceu a mediação dos EUA e disse que cerca de 90% de um plano de paz já estaria acertado, mas evitou comentar possíveis concessões territoriais. “É a terra de nossa nação”, afirmou, ao ressaltar limites impostos pela legislação e pela vontade do povo ucraniano. Antes do encontro, Trump conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, classificando o diálogo como produtivo, embora sem divulgar detalhes.