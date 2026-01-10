Fábio Porchat e o pai acionaram a Justiça após serem acusados, no X, de envolvimento em supostas fraudes na Lei Rouanet. A ação judicial teve início em outubro de 2025 e também inclui a rede social polo passivo do processo.

Segundo os autos, a acusação foi feita por um usuário da plataforma, que associou pai e filho à Operação Boca Livre, investigação da Polícia Federal sobre desvios de recursos públicos. Porchat e o pai, que tem o mesmo nome, negam qualquer ligação com o inquérito e afirmam que seus nomes, empresas ou representantes não aparecem nas apurações.

Eles sustentam ainda que suas empresas são proponentes regulares de projetos culturais junto ao Ministério da Cultura, sem pendências administrativas. A Justiça concedeu liminar determinando a remoção da publicação acusatória após recurso. Além disso, os autores pedem indenização de R$ 40 mil por danos morais.