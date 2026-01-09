O motorista de ambulância morreu num acidente de trânasito na noite de quarta-feira (7) na PR-182, em Ivaté, no noroeste do Paraná. Sérgio Gomes da Silva Filho, de 40 anos, conduzia o veículo quando foi atingido por uma novilha arremessada contra seu para-brisa. O animal foi atropelado pelo carro que vinha no sentido oposto.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o impacto lançou o animal em direção à ambulância. Sérgio morreu no local. Um paciente de 54 anos que era transportado sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Já o motorista do carro, de 60 anos, não se feriu.
Sérgio Gomes da Silva Filho também foi vereador de Ivaté entre 2021 e 2024. Em nota, a prefeitura lamentou a morte do servidor, assim como a Câmara Municipal, que destacou o legado de serviços prestados ao município.
*Com informações do g1