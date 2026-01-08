A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele participe do programa de remição de pena pela leitura. O pedido ainda será analisado.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, Bolsonaro busca aderir à regra que permite reduzir quatro dias da pena para cada livro lido e avaliado, com limite de até 48 dias por ano. No Distrito Federal, onde cumpre pena, o sistema prisional adota uma lista específica de obras autorizadas para esse fim.