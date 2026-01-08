08 de janeiro de 2026
NOVO HOBBY

Bolsonaro pede para ler livros a fim de reduzir pena; veja lista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vitrola
Bolsonaro busca aderir à regra que permite reduzir quatro dias da pena para cada livro lido e avaliado.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele participe do programa de remição de pena pela leitura. O pedido ainda será analisado.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, Bolsonaro busca aderir à regra que permite reduzir quatro dias da pena para cada livro lido e avaliado, com limite de até 48 dias por ano. No Distrito Federal, onde cumpre pena, o sistema prisional adota uma lista específica de obras autorizadas para esse fim.

A legislação prevê a remição por estudo, trabalho e leitura, mediante autorização judicial individual. Em dezembro, Moraes já havia autorizado outro condenado do mesmo processo a utilizar esses mecanismos para abatimento da pena.

