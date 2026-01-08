Heloísa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, foi encontrada morta na noite de quarta-feira (7), em sua residência em Atibaia, no interior de São Paulo. Filha do escritor Olavo de Carvalho, que morreu em 2022, ela teve o corpo localizado por um amigo, deitada na cama. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
Relembre: Bolsonaro decreta luto oficial por morte de Olavo de Carvalho
Um dos irmãos, Davi de Carvalho, comunicou o falecimento por meio das redes sociais e pediu orações pela irmã. Na mensagem, ele afirmou que não comentaria o caso publicamente, mas destacou o pedido de respeito e solidariedade.
De acordo com informações preliminares, Heloísa havia sido atendida em um hospital no dia anterior, com suspeita de intoxicação por medicamentos, mas recebeu alta após o atendimento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado no plantão da Delegacia de Atibaia e que, devido à natureza da ocorrência, os detalhes serão preservados.
Nos últimos anos, Heloísa adotou posições políticas de esquerda e era crítica do bolsonarismo, apesar de ser filha de um dos principais ideólogos da direita conservadora no país.
*Com informações do Metrópoles