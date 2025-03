Cliente 'esquece' jacaré de 1 metro em quarto de motel

Os funcionários de um motel em Michigan (EUA) tiveram uma surpresa quando encontraram um jacaré de quase 1 metro de comprimento esquecido no quarto de um hóspede. Wally foi encontrado na sexta-feira (14) no Pine River Motel, em Cheboygan, logo depois de um colecionador de animais exóticos fazer o check-out.

Gary, o gerente do motel, contou ao Detroit Free Press que a equipe de limpeza entrou no quarto e, ao olhar embaixo da cama, se deparou com Wally. “Não fiquei com medo, era um jacaré bem sociável. Deixou os policiais pegarem ele e tudo mais.”